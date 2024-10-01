Ростех досрочно поставил в войска партию «Панцирь-С»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в армию новую партию ЗРПК «Панцирь-С». Машины изготовлены с опережением графика. В «Панцирь» были внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, снарядам и ракетам. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений.

«Комплекс „Панцирь-С“ успешно сбивает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. Например, западные малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow и высокоточные снаряды реактивных систем залпового огня. Уничтожить такую типовую цель, как F-16 для „Панциря“ не составит труда. В настоящее время наше предприятие выпускает комплексы опережающими темпами. Кроме того, Ростех продолжает работы над созданием новых версий машин», — сказал член бюро Союзмаша, индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

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