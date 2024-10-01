В Коми установили первые электрозарядные станции для автомобилей

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Две отечественные ЭЗС появились в Сыктывкаре, их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года, сообщили в министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми.

Станция, которая появилась возле мэрии Сыктывкара, уже работает в тестовом режиме. Вторая ЭЗС ждет выполнения технологического присоединения.

В Министерстве экономического развития, промышленности и транспорта Коми отметили, что что тарифная политика будет определена после заключения договора с энергосбытовой компанией.

В 2025 году ООО «Единый оператор ЭЗС» планирует установить еще пять станций в крупных населенных пунктах республики. По данным Госавтоинспекции Коми, в республике зарегистрированы более 240 электромобилей. Большая их часть находится в Сыктывкаре и Ухте.

Судя по фотографии, в Сыктывкаре установили зарядные станции для автомобилей компании E-PROM из Зеленодольск. Быстрых зарядных станций завод может производит 500 штук в год, медленных — 10'000 штук в год.

В компании говорят, что на сегодняшний день 80% компонентов станций — российские.

«Мы стремимся к показателю 100%. Поскольку продукт сложный, то изменение одного элемента может повлечь изменение не только комплектующих, но и, например, корпуса. Поэтому для решения данного вопроса требуется более детальная и длительная проработка. Этот процесс был запущен еще в прошлом году: мы активно занимаемся научной деятельностью, у нас есть соглашения с ведущими ВУЗами в области НИОКР, партнерские отношения с производителями».

Инфраструктура зарядных станций в Российской Федерации — это развитая сеть быстрых и медленных станций. Большая часть из них установлена E-PROM, утверждают в компании.

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