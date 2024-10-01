«ПК Транспортные системы» завершила сборку первого трехсекционного трамвая «Невский» для Волгограда
Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — завершил сборку первого трехсекционного трамвайного вагона двустороннего движения модели 71-932 «Невский» для Волгограда. С Невского завода электрического транспорта им. А.Ф. Пироцкого трамвай направили в город-герой для работы на линии метротрама — уникального проекта, который совмещает в себе элементы метро и трамвая.
«Невский» прошел все необходимые испытания, включая тестирование герметичности в дождевальной камере и проверку систем под высоким напряжением. Также трамвай прошел обкатку на испытательной линии завода, где проехал не менее 10 километров.
До конца года Волгоград получит еще 11 трамваев этой модели, которые будут обслуживать скоростные линии метротрама. Всего же в рамках обновления транспортной системы города-героя предусмотрено поступление 50 односекционных трамваев «Львенок» и 12 трехсекционных «Невских». На сегодняшний день в Волгоград уже поставлен 41 трамвай «Львенок», из которых 10 новых составов заменили старые вагоны на маршруте № 2. Обновление трамвайного парка входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.
Трамвай 71-932 «Невский» — это новейшая разработка 2023 года, созданная для эффективной работы на линиях, где нет разворотных колец. Благодаря наличию двух кабин и дверей по обе стороны бортов, трамвай может курсировать в режиме челнока.
«Линия метротрама в Волгограде — это образец того, каким может быть городской электротранспорт будущего, и мы, безусловно, рады быть частью этого проекта. Мы оснастим все вагоны системой АЛС-АРС — автоматической локомотивной сигнализацией с автоматическим регулированием скорости. Эта система, обязательная для всего нового подвижного состава метрополитенов России, следит за скоростью движения и за тем, чтобы пути были свободны. Если скорость будет превышена, то система применит автоматическое торможение, при этом учитывается тормозной путь и скорость впереди идущего вагона», — рассказал генеральный директор компании «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.
Для комфорта пассажиров в «Невском» оборудованы 54 сидячих места, система климат-контроля, 12 USB-розеток и мультимедийные информационные комплексы. Маломобильные пассажиры, а также пассажиры с коляской или велосипедом могут с комфортом разместиться на просторной накопительной площадке. Просторный салон с панорамным остеклением и эргономичные кресла позволят получать удовольствие от поездки. Интерьер выполнен с применением алюминиевых сплавов, что значительно снижает пожарную нагрузку трамвая, поскольку в отличие от пластика алюминий не горит. Для водителей установлено эргономичное рабочее место с системой кругового обзора и обновленным пультом управления.
Трамвай «Невский» также отличается высоким уровнем локализации производства — 95% комплектующих изготовлены в России.
«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году компания специализируется на создании стопроцентного низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает более 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса). Специалисты «ПК Транспортные системы» выпустили более 1050 трамваев и более 500 троллейбусов. Производственные площадки «ПК ТС», расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе, позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.
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