«ПК Транспортные системы» завершила сборку первого трехсекционного трамвая «Невский» для Волгограда

© pk-ts.org

Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — завершил сборку первого трехсекционного трамвайного вагона двустороннего движения модели 71-932 «Невский» для Волгограда. С Невского завода электрического транспорта им. А.Ф. Пироцкого трамвай направили в город-герой для работы на линии метротрама — уникального проекта, который совмещает в себе элементы метро и трамвая.

© pk-ts.org

«Невский» прошел все необходимые испытания, включая тестирование герметичности в дождевальной камере и проверку систем под высоким напряжением. Также трамвай прошел обкатку на испытательной линии завода, где проехал не менее 10 километров.

© pk-ts.org

До конца года Волгоград получит еще 11 трамваев этой модели, которые будут обслуживать скоростные линии метротрама. Всего же в рамках обновления транспортной системы города-героя предусмотрено поступление 50 односекционных трамваев «Львенок» и 12 трехсекционных «Невских». На сегодняшний день в Волгоград уже поставлен 41 трамвай «Львенок», из которых 10 новых составов заменили старые вагоны на маршруте № 2. Обновление трамвайного парка входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.

© pk-ts.org

Трамвай 71-932 «Невский» — это новейшая разработка 2023 года, созданная для эффективной работы на линиях, где нет разворотных колец. Благодаря наличию двух кабин и дверей по обе стороны бортов, трамвай может курсировать в режиме челнока.

© pk-ts.org

«Линия метротрама в Волгограде — это образец того, каким может быть городской электротранспорт будущего, и мы, безусловно, рады быть частью этого проекта. Мы оснастим все вагоны системой АЛС-АРС — автоматической локомотивной сигнализацией с автоматическим регулированием скорости. Эта система, обязательная для всего нового подвижного состава метрополитенов России, следит за скоростью движения и за тем, чтобы пути были свободны. Если скорость будет превышена, то система применит автоматическое торможение, при этом учитывается тормозной путь и скорость впереди идущего вагона», — рассказал генеральный директор компании «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

© pk-ts.org

Для комфорта пассажиров в «Невском» оборудованы 54 сидячих места, система климат-контроля, 12 USB-розеток и мультимедийные информационные комплексы. Маломобильные пассажиры, а также пассажиры с коляской или велосипедом могут с комфортом разместиться на просторной накопительной площадке. Просторный салон с панорамным остеклением и эргономичные кресла позволят получать удовольствие от поездки. Интерьер выполнен с применением алюминиевых сплавов, что значительно снижает пожарную нагрузку трамвая, поскольку в отличие от пластика алюминий не горит. Для водителей установлено эргономичное рабочее место с системой кругового обзора и обновленным пультом управления.

© pk-ts.org

Трамвай «Невский» также отличается высоким уровнем локализации производства — 95% комплектующих изготовлены в России.

© pk-ts.org

«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году компания специализируется на создании стопроцентного низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает более 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса). Специалисты «ПК Транспортные системы» выпустили более 1050 трамваев и более 500 троллейбусов. Производственные площадки «ПК ТС», расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе, позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.

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