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Образование

В Ейске открыли современный учебный корпус медколледжа

 © www.kommersant.ru

Здание оборудовано новыми тренажерами, фантомами и симуляторами для учеников медколледжа.

С помощью современного оборудования ребята смогут поднять уровень профессионального мастерства и безопасно перейти к медицинской практике.

В учреждении около 900 студентов получают среднее профессиональное образование по различным специальностям.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7197429

Краснодарский край
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