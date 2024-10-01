В Ейске открыли современный учебный корпус медколледжа

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Здание оборудовано новыми тренажерами, фантомами и симуляторами для учеников медколледжа.

С помощью современного оборудования ребята смогут поднять уровень профессионального мастерства и безопасно перейти к медицинской практике.

В учреждении около 900 студентов получают среднее профессиональное образование по различным специальностям.

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