В Ейске открыли современный учебный корпус медколледжа
Здание оборудовано новыми тренажерами, фантомами и симуляторами для учеников медколледжа.
С помощью современного оборудования ребята смогут поднять уровень профессионального мастерства и безопасно перейти к медицинской практике.
В учреждении около 900 студентов получают среднее профессиональное образование по различным специальностям.
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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7197429
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