В Боготоле Красноярского края открылся ФОК с бассейном

© s.newslab.ru

В Боготоле Красноярского края открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Сибиряк». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

В двухэтажном здании разместились две чаши бассейна — большая 25-метровая на шесть дорожек и малая — для обучения плаванию. На втором этаже специалисты обустроили тренажерный зал. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в спорткомплексе оборудовали пандусы и подъемники для перемещения в бассейн.

Пропускная способность комплекса составляет 66 человек в одну смену.

Напомним, что жители города ждали запуска в эксплуатацию спортивного объекта почти два года. Название «Сибиряк» комплексу выбрали народным голосованием. Всего в этом году в Красноярском крае будет создано более 60 новых спортивных сооружений, включая спортплощадки. Так, например, физкультурно-оздоровительные комплексы уже открылись в селе Малая Минуса Минусинского района и в городе Заозерный Рыбинского района.

© gnkk.ru

© gnkk.ru

t.me/minsport24

https://gnkk.ru...ozdorovitelnyy/

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.