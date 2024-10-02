В Уфе открыли новую улицу и развязку в Кузнецовском затоне

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В Уфе состоялось техническое открытие улицы Генерала Рыленко и путепровода на пересечении с улицей Пугачева. Оба объекта строились с 2022 года. По данным мэрии, они обошлись бюджетам в 10,5 млрд руб.

Улица Генерала Рыленко продолжает улицу Степана Кувыкина и соединяет ее с Пугачева. На пересечении двух улиц устроена двухуровневая развязка в виде «цветка клевера». Теперь из Зеленой Рощи можно быстро и напрямую выехать на Пугачева и Каменную переправу — мост через Уфимку в сторону Зинино и Жилино. Раньше автомобилисты использовали для этого извилистую и узкую улицу Армавирскую, где постоянно возникали пробки.

Улица Генерала Рыленко и развязка на Пугачева — это первые крупные объекты в составе инфраструктурного проекта «Южные ворота».

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