Новый Разъезд 1134 км построили на БАМе

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Он находится на перегоне Кичера — Дзелинда в Бурятии.

Общая длина новых путей — 3 км, но на таком небольшом отрезке установили 8 стрелочных переводов, проложили более 60 км различных кабельных коммуникаций.

В масштабах большой дороги новый объект может показаться незначительным, но он поможет уже сегодня увеличить провозные возможности магистрали.

Теперь мы сможем разводить встречные и попутные поезда на этом однопутном участке БАМа.

В будущем в рамках III этапа развития Восточного полигона мы заменим разъезд на сплошной второй путь.

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