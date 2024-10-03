Российские инверторы для стартер-генераторов БПЛА от компании Сервосила

Российские инверторы для стартер-генераторов БПЛ от компании Сервосила © www.servosila.ru

Компания Сервосила выпустила в продажу недорогие инверторные блоки управления стартер-генераторами для беспилотной авиации. Выходная мощность инвертора — до 850 Ватт постоянного тока. В основе продукта лежат сервоусилители Сервосила SC-60 для бесколлекторных двигателей. Эти сервоусилители уже давно выпускаются и нашли самое широкое применение в промышленности и робототехнике. Теперь эти сервоусилители нашли новое применение в беспилотной авиации посредством доработки их программного обеспечения.

Схема подключения инвертора SC-60 относительно проста. Требуется подключить бесколлекторный трехфазный электрический двигатель к двигателю внутреннего сгорания или к турбине. Также нужна бортовая батарея с BMS. Инвертор Сервосила SC-60 сначала использует электрический двигатель для запуска двигателя внутреннего сгорания или турбины. После запуска электрический двигатель превращается в генератор трехфазного напряжения. Инвертор Сервосила SC-60 преобразует это трехфазное переменное напряжение в регулируемое двухфазное напряжение постоянного тока бортовой сети питания. При этом происходит как питание бортовых полезных нагрузок, так и поддержание бортовой батареи в заряженом состоянии в течение полета.

Стартер-генератор для БПЛА от компании Сервосила © www.servosila.ru

Управление инвертором и получение телеметрии происходит по бортовой шине CAN/CANopen. Также имеется USB порт для удобной настройки на земле.

Бесколлекторный электродвигатель требуется подобрать под характеристики двигателя внутреннего сгорания, а также под характеристики бортовых потребителей электроэнергии. Электродвигатель должен быть оснащен либо датчиками Холла, либо энкодером.

Стартер-генератор для БПЛА от компании Сервосила © www.servosila.ru

В комплекте с инверторами Сервосила SC-60 поставляется программное обеспечение Сервоскоп, которое позволяет провести симуляцию работы стартер-генератора в различных режимах работы двигателя внутренного сгорания. Симуляция происходит в реальном времени на основе собственного вычислительного ядра, решающего системы диффиренциальных уравнений, описывающих электромагнитные процессы в стартер-генераторе. С помощью данного программного обеспечения производится определение требуемых характеристик электродвигателя, подходящего под конкретный ДВС или турбину.

© www.servosila.ru

Компания Сервосила производит сервоконтроллеры, волновые редукторы, сервоприводы, роботы и программное обеспечение с искусственным интеллектом. Компания была основана в 2013 году.

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http://www.servosila.ru

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