Разработана методика сокращения испытаний композитов для SSJ 100

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Yченые Московского авиационного института (МАИ) разработали методологию ускоренных расчетов прочности агрегатов планера Superjet 100 из полимерно-композиционных материалов (ПКМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Импортозамещение авиационной техники сопровождается большим количеством натурных испытаний, которые проверяют качество новых материалов, соответствие их основных механических и прочностных характеристик нормам летной годности. Разработанная методика расчетов является шагом вперед во многих отношениях. Она позволяет оценить долговечность ремонта конструкций с клеевым и болтовым ремонтом, в то время как на сегодняшний день в России не существует методологии ни расчетной, ни экспериментальной оценки долговечности ремонта композитных агрегатов», — говорится в сообщении.

На основе зарекомендовавшей себя в мировой практике зарубежной математической модели поведения композиционного материала в МАИ разработали комплексную методологию расчетов, которую применили к импортозамещенному SSJ 100. Методология включает в себя изучение поведения материала из ПКМ при различных видах нагрузки, изучение конструкции из ПКМ на предмет выявления критических зон, а также разработку фрагментов дополнительного программного обеспечения, необходимого для применения этой методологии инженерами.

«Очень часто натурные испытания затягиваются по причине ранних повреждений испытуемых агрегатов, требуется дополнительное время, пока будет разработан и выполнен их ремонт и испытания будут возобновлены. Затягивающееся проведение испытаний замедляет подтверждение проектного ресурса, а простой оплачивается. Для обоснования усталостной прочности агрегатов из ПКМ SSJ 100 проводятся ресурсные испытания, в ходе которых конструкции подвергают циклическим нагрузкам, подобным тем, которые самолет испытывает в ходе полета», — пояснил начальник лаборатории «Композиционные материалы и прочность конструкции» МАИ Егор Назаров, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, разработанная в МАИ на основе зарубежной математической модели методика была адаптирована для применения к композитным агрегатам большого пассажирского самолета. Она позволяет заранее оценить, насколько конструкция будет соответствовать жестким требованиям в случае замены композита в конструкции или после клеевого ремонта

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