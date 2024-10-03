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Судостроение и судоходство

На СЗ «Гранд» спущен на воду противопожарный катер «ПЖК-1222» проекта 14157П

На судостроительном заводе «Гранд» (г. Санкт-Петербург) спущен на воду противопожарный катер «ПЖК-1222» проекта 14157П.

 © 2024.f.a0z.ru

Назначение катера — тушение пожара на судах и береговых сооружениях. Отмечается, что судно значительно повысит уровень безопасности базирования судов в порту и судоходства в прибрежных зонах.

 © 2024.f.a0z.ru

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Источник: https://forums.airbase.ru/2024/10/t...pozharnyj-kater-pr-14157p.8269.html

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