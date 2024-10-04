Северо-Западная Фосфорная Компания открыла IT-лабораторию в Мурманском Арктическом университете

Северо-Западная Фосфорная Компания (входит в Группу «Акрон») открыла новую IT-лабораторию на базе Апатитского филиала Мурманского Арктического университета (МАУ).

Лаборатория оборудована современными компьютерами, предназначена для проведения исследований в сфере моделирования и обработки информации, а также для практических и лабораторных занятий. Первое занятие для студентов провел доцент кафедры информатики и вычислительной техники Александр Вицентий, который продемонстрировал, как создать одностраничный веб-сайт.

Заместитель генерального директора АО «СЗФК» Андрей Риль отметил важность нового проекта:

«Мы видим благоустроенные территории, новое оборудование, и лаборатории — все это дает вам, студентам, огромные возможности. Это пример синергии, результат которой — подготовка востребованных специалистов на рынке труда. Учитесь, мы ждем вас в наших рядах!»

Директор Апатитского филиала МАУ Ольга Островская выразила благодарность за вклад в развитие университета:

«Информационные технологии — неотъемлемая часть жизни. Лаборатория показывает успешный симбиоз образования и промышленности. Уверена, что наши преподаватели и студенты смогут развить здесь свои компетенции и использовать их для развития экономики региона, включая горнодобывающую промышленность. Спасибо „СЗФК“ за инвестиции!»

«СЗФК» активно занимается привлечением и развитием молодых специалистов, сотрудничая с учебными заведениями региона. С 2019 года компания взаимодействует с Апатитским филиалом МАУ, направляя усилия на повышение качества подготовки кадров и создание научно-методической базы. В 2023 году при поддержке компании была открыта лаборатория технической минералогии для студентов-геологов.

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