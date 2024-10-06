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Производство

Предприятие «Решетнёв» запустило серийное производство волноводов для космических спутников

 © tehnoomsk.ru

Предприятие «Решетнёв» (ИСС имени Решетнёва, Красноярский край) по заказу «Российские космические системы» запустило серийное производство волноводов — радиотехнических изделий для приёма-передачи электромагнитного сигнала, применяющихся в серийной аппараттуре российских спутников.

Производство было начато в сжатые сроки, планируется наращивать его объёмы в связи с большим заказом на производство космических аппаратов, в том числе для орбитальной группировки «Сфера».

Также стоит отметить, что в «РКС» разработана технология мультимикронных интегральных волноводов, позволяющая создавать современные помехозащищённые высокоскоростные линии передачи информации — так снижаются массогабаритные параметры приборов и количество соединений внутри них.

Сейчас предприятия Роскосмоса, производящие «начинку» для спутников и сами космические аппараты работают над модульным построением новых российских спутников с унификацией и стандартизацией, оптимизацией логистических цепочек производства и эффективным входным контролем комплектующих. Представители компании «Решетнёв» сообщают, что планируется на 40% сократить накладные расходы и производственные издержки, до 28% снизить цену готовых изделий, до четырёх раз увеличить темп производства за счёт сокращения цикла изготовления с текущих 4-8 лет до двух лет, до 25% снизить риски срыва сроков производства спутников.

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Источник: https://tehnoomsk.ru/archives/14422

ИСС имени Решетнёва, Российские космические системы, Красноярский край
  • Badassgoliath Badassgoliath
    07.10.2405:46:59

    до четырёх раз увеличить темп производства за счёт сокращения цикла изготовления с текущих 4-8 лет до двух лет,

    Восемь лет?! Да что это за сроки такие? Атомные подлодки наверное быстрее строятся.

    Да и четыре года тоже ни в какие ворота не лезут. Два года ещё куда ни шло, хотя тоже много. Здесь про новый завод спутников писали, говорилось про много малых аппаратов или 3-4 больших в год вроде. Вот это нормальные сроки.

    Нашёл:

    Завод в Щелково рассчитан на одновременное изготовление 3-4 тяжелых или средних спутников или до 100 малых космических аппаратов в год.

    Понятно, что эти сроки зависят от поставки комплектующих, а не только от самого этого завода. Но 8, 4, да и 2 года — это многовато. Понятно, что если страна заказывала спутники за границей, то своего производства не будет, всё надо налаживать.

    Отредактировано: Badassgoliath~05:54 07.10.24
    #1290030
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