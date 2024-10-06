Предприятие «Решетнёв» запустило серийное производство волноводов для космических спутников

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Предприятие «Решетнёв» (ИСС имени Решетнёва, Красноярский край) по заказу «Российские космические системы» запустило серийное производство волноводов — радиотехнических изделий для приёма-передачи электромагнитного сигнала, применяющихся в серийной аппараттуре российских спутников.

Производство было начато в сжатые сроки, планируется наращивать его объёмы в связи с большим заказом на производство космических аппаратов, в том числе для орбитальной группировки «Сфера».

Также стоит отметить, что в «РКС» разработана технология мультимикронных интегральных волноводов, позволяющая создавать современные помехозащищённые высокоскоростные линии передачи информации — так снижаются массогабаритные параметры приборов и количество соединений внутри них.

Сейчас предприятия Роскосмоса, производящие «начинку» для спутников и сами космические аппараты работают над модульным построением новых российских спутников с унификацией и стандартизацией, оптимизацией логистических цепочек производства и эффективным входным контролем комплектующих. Представители компании «Решетнёв» сообщают, что планируется на 40% сократить накладные расходы и производственные издержки, до 28% снизить цену готовых изделий, до четырёх раз увеличить темп производства за счёт сокращения цикла изготовления с текущих 4-8 лет до двух лет, до 25% снизить риски срыва сроков производства спутников.

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