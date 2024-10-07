В России начали делать «прозрачные» шаровые для Lada Largus

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В Челябинской области организовали выпуск шаровых опор Lada Largus. Миасский завод «Трек», известный производитель автокомпонентов, наладило производство шаровых опор для семейства Lada Largus, а также родственных Renault Logan. Кроме того, в ассортименте производственного объединения есть рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, реактивные штанги и многое другое.

Важная особенность шаровых опор, выпущенных производственным объединением «Трек», — это пыльники, для изготовления которых применяется прозрачный полимер. Из-за этого челябинские шаровые прозвали «прозрачными».

Изначальная конструкция передней подвески «Ларгуса» не подразумевала отдельную замену шаровой опоры. В случае выхода из строя этого узла производителем предлагалось заменить рычаг целиком.

При этом сайлент-блоки считаются вполне ресурсными (не говоря уже про сам рычаг): как показала практика, резинометаллические шарниры могут легко пережить не одну замену опоры.

Но отечественные автомобилисты весьма успешно освоили процедуру замены. А теперь АвтоВАЗ решил доработать проблемный узел. На машинах 2023 года применена более выносливая опора от Lada Vesta.

«Ресурс шаровой опоры теперь составляет 100 тысяч километров, а её замена возможна без замены рычага», — рассказал редакции Quto Олег Груненков, директор по продуктам и программам АО «АВТОВАЗ».

https://trek.ru...опорны-2/

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