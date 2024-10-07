Новую поликлинику построили в станице Старовеличковской Краснодарского края по нацпроекту

Речь идет о станице Старовеличковской, где раньше была только одна поликлиника, совмещавшая в себе приемные отделения для взрослого и детского населения. Новую же построили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Медучреждение сможет обслуживать почти 11 тыс. человек, при этом принимать детей и взрослых там будут раздельно.

Всего же за одну смену учреждение сможет принимать до 100 человек.

© kuban24.tv

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.