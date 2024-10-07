В Ленинградской области запущен первый цех нового хлебозавода

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Компания «Балтийский хлеб» ввела в эксплуатацию цех по приготовлению слоёных изделий в посёлке Порошкино Всеволожского района.

Цех по выпуску кондитерских изделий — тортов и пирожных — будет запущен до конца текущего года.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

В ГК «Балтийский хлеб» входит сеть из 26 пекарен и действующее в Петербурге производство хлеба, выпечки и замороженной продукции.

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