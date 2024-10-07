На 3-м энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» стартовал монтаж корпуса устройства локализации расплава.

В Арабской Республике Египет на энергоблоке № 3 АЭС «Эль-Дабаа» начались работы по монтажу корпуса устройства для локализации расплава (или «ловушки расплава»). Генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

«Ловушка расплава» — это оборудование с длительным циклом изготовления, состоящее из нескольких элементов общим весом 480 тонн (вес корпуса устройства локализации расплава — 155 тонн). Монтаж выполнялся бригадой из 10 человек с помощью тяжеловесного крана Zoomlion ZCC 32000, грузоподъемностью 2000 тонн.

В торжественной церемонии по случаю начала монтажа «ловушки расплава» приняли участие председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль и вице-президент АО «АСЭ», директор проекта АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко. Он отметил: «Сегодня мы отмечаем важное событие года — монтаж „ловушки расплава“ на третьем блоке начался по графику. Это стало возможным благодаря сотрудничеству египетского заказчика и генподрядчика. Выражаю благодарность каждому, кто внес свой вклад в этот этап. Мы уверенно движемся вперед, создавая самую безопасную и современную АЭС в мире!»

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