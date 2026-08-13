На первом энергоблоке АЭС в Египте залили четвёртый ярус защитной оболочки
На площадке сооружения первого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа» закончился очередной важный этап строительства. Специалисты завершили бетонирование четвёртого яруса внутренней защитной оболочки реакторного здания.
Процесс занял 30 часов непрерывной работы. В две смены, дневную и ночную, трудились 80 строителей, ещё 20 человек обеспечивали бесперебойную работу механизмов и техники, рассказали в Росатом.
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