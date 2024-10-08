Состав Балтийского флота пополнил катер ПЖК-1162 проекта 14175П

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В Ломоносове состоялась торжественная церемония приема в состав аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота головного противопожарного катера ПЖК-1162 проекта 14175П.

Пожарный катер ПЖК-1162 построен судостроительным предприятием «Гранд» в Санкт-Петербурге. Катер был заложен 10 ноября 2021 года, спущен на воду 16 августа 2023 года, после завершения этапов заводских и ходовых испытаний, представителями минобороны России был подписан приёмный акт на катер, сообщает минобороны РФ.

На текущий момент судостроительное предприятие «Гранд» занимается достройкой и швартовными испытаниями второго противопожарного катера проекта 14157П.

Катера проекта 14157П предназначены для тушения пожаров на кораблях, судах и береговых сооружениях.

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