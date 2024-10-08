Ростех поставил в войска партию БМП-3 и БМД-4М

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Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил государственному заказчику новую партию военной техники. Это боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. Техника изготовлена на Курганмашзаводе.

Дополнительная защита включает комплекты для усиления бронирования и решетчатые экраны. Кроме того, машины оборудованы «Накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала. Это повышает выживаемость техники в боевых условиях.

«Более 80% вооружений, которые используются в зоне СВО, изготовлено на наших предприятиях. Это артиллерийские и огнеметные системы, средства ПВО, БПЛА, стрелковое оружие, боеприпасы и, конечно, бронетехника, например боевые машины пехоты и десанта. За девять месяцев 2024 года Курганмашзавод холдинга „Высокоточные комплексы“ на 20% увеличил выпуск БМП и БМД в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Предприятие работает в высоком темпе, некоторые цеха — круглосуточно, как и многие другие предприятия Ростеха. Это позволяет обеспечивать выполнение гособоронзаказа эффективно, качественно и в нужные армии сроки», — сказал член бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

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