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Модернизация

На Угличской ГЭС заменяют гидроагрегат, который проработал почти 84 года.

В рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро на Угличской ГЭС завершена сборка и установка в шахту рабочего колеса новой гидротурбины, продолжается замена гидроагрегата № 1.

Этот гидроагрегат был введен в эксплуатацию 8 декабря 1940 года и в то время являлся крупнейшей гидротурбиной в мире с диаметром рабочего колеса 9 метров. За более чем 80 лет работы агрегат значительно износился, поэтому было принято решение о его замене.

Новый гидроагрегат произведен российской компанией «Силовые машины» и обладает улучшенными характеристиками, включая увеличение мощности на 18% - с 55 МВт до 65 МВт. В настоящее время идет процесс замены, на следующем этапе будет установлен ротор и другие узлы генератора, после чего начнутся пуско-наладочные работы. Работы выполняют специалисты АО «Гидроремонт-ВКК», дочерней компании РусГидро. Ввод в эксплуатацию гидроагрегата № 1 завершит проект по замене всех гидроагрегатов Угличской ГЭС.

Модернизация Угличской ГЭС включает не только обновление гидроагрегатов. Уже завершена замена силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств, обновлены аварийные затворы и сороудерживающие решетки. В сентябре 2024 года произведена замена ремонтных затворов, в планах — обновление рабочих затворов водосбросной плотины.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации, направленную на обновление половины парка турбин, генераторов и трансформаторов на своих ГЭС и ГАЭС. Эта программа уникальна для отечественной энергетики, поскольку предполагает комплексную модернизацию генерирующих объектов, включая замену основного и вспомогательного оборудования, а также реконструкцию гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ установленная мощность гидроэлектростанций РусГидро увеличилась на 624 МВт, что эквивалентно появлению еще одной крупной ГЭС. В рамках программы заменены или модернизированы 143 гидротурбины, 144 генератора, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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Модернизация, Угличская ГЭС, РусГидро, «Силовые машины»,
  • Нет аватара termometrix
    08.10.2411:15:14

    На Угличской ГЭС заменяют гидроагрегат, который проработал почти 84 года.Этот гидроагрегат был введен в эксплуатацию 8 декабря 1940 года и в то время являлся крупнейшей гидротурбиной в мире с диаметром рабочего колеса 9 метров.

    Даже в технической сфере Великая Советская страна во многих случаях опередила свое время.

    Просто тогда человечество еще не было готово и не было созревшим для позитивных аспектов социалистической идеологии.Золотой миллиард тогда еще гипнотизировал человечество своей витриной и обещал ему, обманывая его, райскую жизнь и процветание, которые существуют лишь в немногих странах -центрах мирового империализма и колониализма.

    «Третий мир» не понимал, что для того, чтобы Запад был богатым, бедные страны должны всегда оставаться отсталыми и догоняющими в своем развитии."Третий мир" не понимал, что советский глобализационный проект, основанный на взаимопомощи, был более гуманным, справедливым, бескорыстным и действительно мог помочь им превратиться в независимые страны с собственной научно-технической базой.

    «Второй мир» также останется вечным слугой золотого миллиарда, полупериферией без собственной политики, экономики, науки и технологической базы, без практически никакого суверенитета.

    Отредактировано: termometrix~14:16 08.10.24
    #1290097
    • Badassgoliath Badassgoliath
      08.10.2414:34:23

      "Третий мир" не понимал

      Где-то читал, что советскую агитацию в Анголе за коммунистов легко перебил местный негритянский проповедник, который заявил неграм, что если они прогонят белых, то работать вообще не надо будет, а белых женщин станут раздавать бесплатно. Так что «не понимал» — это ещё мягко сказано.

      Золотой миллиард тогда еще гипнотизировал человечество своей витриной и обещал ему, обманывая его, райскую жизнь и процветание, которые существуют лишь в немногих странах -центрах мирового империализма и колониализма.

      Советских граждан обманули точно так же, только вместо бесплатной раздачи белых женщин фигурировали видаки, джинсы и жвачка, а для тех, кто мнил себя пообразованнее, использовалась «демократия». А по сути одна и та же лапша, навешивание которой аборигенам упрощает их ограбление. А на все вопросы можно отвечать, что, мол, демократии у вас пока что мало, потому и обещанной райской жизни пока не наступило. Но вы старайтесь!

      Отредактировано: Badassgoliath~14:37 08.10.24
      #1290108
      • Нет аватара termometrix
        08.10.2415:01:38

        Но вы старайтесь!

        И они стараются догнать уже более 400 лет. Но всегда «что-то» другое мешает им сделать это, по мнению западных «цивилизаторов"-промывателей мозгов.А на самом деле есть объективная невозможность достичь заветного миража.

        Отредактировано: termometrix~13:27 09.10.24
        #1290111
  • Вячеслав Аристер Вячеслав Аристер
    08.10.2420:15:46

    Если бы в СССР не было дефицита, то наверное и перестройки не было бы. В любом случае слышал такую фразу: «Кола и порно победил Серп и Молот»

    #1290129
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      08.10.2422:34:48

      Идеа была неплохая, но ее исполнение разочаровало людей.

      И реальная жизнь все больше начала отличаться от идеала.

      #1290139
  • Нет аватара Siver63
    09.10.2413:03:22

    Идея была не реализуема, Китай понял это раньше и адаптировал ее под себя.Результат на лицо.

    #1290157
    • Нет аватара termometrix
      09.10.2413:25:43

      Китай понял это раньше и адаптировал ее под себя.Результат на лицо.

      Китай также сотрудничает с остальным миром и имеет планы по углублению этого сотрудничества. Причем вряд ли нам нужно вспоминать о численности работающего населения в Китае тогда и сейчас.

      Но Китай заключил сделку с США в середине 1970-х годов. И еще тогда СССР проиграл холодную войну, чаша весов склонилась в пользу западного лагеря целиком.Китай стал частью западной системы разделения труда,частью каплагеря,предлагая свои трудовые ресурсы и так до наших дней. Запад предоставил технологии и рынок для китайской продукции, которая по сей день является высококонкурентной по доступным ценам. Но Запад чувствует, что Китай выходит из-под его контроля, поэтому золотой миллиард так нервничает.

      Индия также входила в капиталистический лагерь, хотя считалась нейтральной и в то же время тепло и стратегически сотрудничающей с Советским Союзом.

      #1290160
    • Нет аватара termometrix
      09.10.2413:53:51

      Просто американская мечта базируется на основных биологических животных инстинктах человека: еда, секс, власть.Именно поэтому она такая сильная и победоносная.

      Религия на протяжении тысячелетий и коммунисты на протяжении столетия пытались изменить человеческую сущность, превратить человека в высоконравственное существо, в альтруиста, увы, им это не удалось,провалились.Биология сильнее моральных запретов.

      Религиозные евреи, например, полностью отрицают нынешний образ жизни израильтян, существующий на протяжении веков до наших дней.Но их никто не слушает.

      Отредактировано: termometrix~13:54 09.10.24
      #1290162
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      09.10.2414:28:15

      Коммунистичесая идея — согласен что нереализуемая — слишком утопическая.

      Но есть еще идея социальной справедливости и тут уже способов реализаций может быть больше.

      #1290163
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