На Угличской ГЭС заменяют гидроагрегат, который проработал почти 84 года.

В рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро на Угличской ГЭС завершена сборка и установка в шахту рабочего колеса новой гидротурбины, продолжается замена гидроагрегата № 1.

Этот гидроагрегат был введен в эксплуатацию 8 декабря 1940 года и в то время являлся крупнейшей гидротурбиной в мире с диаметром рабочего колеса 9 метров. За более чем 80 лет работы агрегат значительно износился, поэтому было принято решение о его замене.

Новый гидроагрегат произведен российской компанией «Силовые машины» и обладает улучшенными характеристиками, включая увеличение мощности на 18% - с 55 МВт до 65 МВт. В настоящее время идет процесс замены, на следующем этапе будет установлен ротор и другие узлы генератора, после чего начнутся пуско-наладочные работы. Работы выполняют специалисты АО «Гидроремонт-ВКК», дочерней компании РусГидро. Ввод в эксплуатацию гидроагрегата № 1 завершит проект по замене всех гидроагрегатов Угличской ГЭС.

Модернизация Угличской ГЭС включает не только обновление гидроагрегатов. Уже завершена замена силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств, обновлены аварийные затворы и сороудерживающие решетки. В сентябре 2024 года произведена замена ремонтных затворов, в планах — обновление рабочих затворов водосбросной плотины.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации, направленную на обновление половины парка турбин, генераторов и трансформаторов на своих ГЭС и ГАЭС. Эта программа уникальна для отечественной энергетики, поскольку предполагает комплексную модернизацию генерирующих объектов, включая замену основного и вспомогательного оборудования, а также реконструкцию гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ установленная мощность гидроэлектростанций РусГидро увеличилась на 624 МВт, что эквивалентно появлению еще одной крупной ГЭС. В рамках программы заменены или модернизированы 143 гидротурбины, 144 генератора, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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