«Ростсельмаш» представил новый комбайн на выставке «Агросалон-2024».

Это первый российский зерноуборочный комбайн H820 8-го класса производительности с уникальной гибридной системой обмолота и сепарации.

Отличительной особенностью новой платформы является система сепарации зерна, работающая с помощью двух роторных соломосепараторов длиной 4500 мм и диаметром 445 мм, что обеспечивает высокую эффективность процесса. В комбайне реализована современная платформа очистки с технологическим трактом шириной 1500 мм и площадью 5,74 м². Это решение не только повышает производительность комбайна, но и значительно улучшает чистоту конечного продукта, а также минимизирует потери урожая.

Эту модель выгодно отличает от других гибридных комбайнов молотильный барабан диаметром 800 мм. Благодаря использованию универсальных дек подбарабанья и дистанционно настраиваемых остеотделительных пластин в зоне обмолота, процесс переоборудования для работы с разными культурами стал проще.

Комбайн H820 оснащён передовыми электронными опциями, которые выводят управление и мониторинг на новый уровень. Цифровые помощники помогают механизаторам точнее и быстрее регулировать настройки систем, минимизировать влияние человеческого фактора, а также значительно повышают производительность и эффективность работы зерноуборочной машины.

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