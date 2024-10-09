Российские авиастроители передали Минобороны России новые Су-34

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Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех передала ВКС России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 является многофункциональным, одним из самых передовых самолетов в составе ВКС России. Машина предназначена для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО. Высокие боевые характеристики, современные технологии и успешное применение в реальных боевых условиях делают Су-34 важным элементом обороноспособности России и гарантией успешного выполнения боевых задач в любых условиях.

«Наши военные заводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны. Обеспечение армии и флота новыми самолетами — наша основная задача. Одновременно производственники постоянно работают над совершенствованием процессов и внедрением технологий, которые позволяют увеличивать темпы выпуска продукции», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

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