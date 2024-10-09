«Калашников»: гражданские БЛА «Легионер» запущены в серийное производство

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Компания «Тихие крылья» (Санкт-Петербург, входит в концерн «Калашников») запустила в серийное производство беспилотные летательные аппараты (БЛА) вертикального взлета и посадки «Легионер». До конца этого года планируется выпустить 100 штук, в 2025-м — 250 штук, в 2026-м — более 1000. Главным заказчиком является Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК»).

БЛА «Легионер» предназначен для аэрофотосъемки, перевозки грузов, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, противопожарного патрулирования, ледовой разведки, выявления нарушений в охранной зоне. Может поставляться как в базовой комплектации, так и с дополнительными целевыми нагрузками, а также с двумя типами двигателей: электрическим и двигателем внутреннего сгорания (топливо АИ-92).

Кроме того, компания «Тихие крылья» обеспечивает постпродажное обслуживание, сопровождая эксплуатантов на всем сроке жизненного цикла воздушного судна и гарантирует ресурс БЛА «Легионер» равный 100 полетам или 1 году, в зависимости от того, что наступит раньше. Межсервисный интервал — до 100 летных часов.

В сентябре «Тихие Крылья» представили беспилотный вертолёт «Альфа-Е» для перевозки грузов на Всероссийском фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Аппарат можно использовать для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные районы.

В том же месяце в концерне «Калашников» сообщили, что мини-дрон «Каракурт» включили в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения «Легионер».

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