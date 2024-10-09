В Алтайском крае открыли центр подготовки по пилотированию аграрных дронов

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Его организовали для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров сельскохозяйственного комплекса.

Сотрудники центра предлагают пройти обучение по дополнительным профессиональным программам «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом» и «Практическое применение сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем в рамках экспериментального правового режима». По итогам учебы слушатели получат документы, позволяющие получить свидетельство внешнего пилота экспериментального правового режима.

Обучение уже прошли не только жители региона, но и представители Дальнего Востока, Сибири, Северного Кавказа и регионов Приволжья, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

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