Компания «Технопромэкспорт» ввела в эксплуатацию ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае

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Компания «Технопромэкспорт» завершила строительство ТЭС «Ударная» в Крымском районе Краснодарского края. Станция введена в эксплуатацию. Все три блока начали поставлять мощность на оптовый рынок электроэнергии.

Старт работы «Ударной» повышает надежность энергоснабжения потребителей Юга страны. Она обеспечит свыше 10% от потребности в электроэнергии Краснодарского края — до 4 млн. кВт-ч в год. Станция будет питать жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия.

В составе объекта впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М производства ОДК.

«В проекте реализованы самые передовые технические решения. Общая установленная мощность электростанции составила 560 МВт. Отдельно отмечу третий энергоблок и его основное генерирующее оборудование — первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М. Ранее силовые установки такого класса поставлялись из-за рубежа. Поэтому сегодняшнее событие — вдвойне значимое для отечественной энергетики. Всего в рамках строительства было создано порядка 30 инфраструктурных объектов, включая основные и вспомогательные корпуса энергоблоков, очистные и гидротехнические сооружения», — сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

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