Бетонный завод ГК «Новый город» в Иркутске провел модернизацию за 31 млн руб

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ООО «Новый бетон» (входит в Группу компаний «Новый город») ввело в эксплуатацию новое оборудование, приобретенное на средства займа Фонда развития промышленности Иркутской области.

«Новое оборудование для подогрева инертных материалов в зимнее время, парогазовый котел отопления мощностью 2 МВт, компания приобрела при поддержке региона. Это позволит заменить старую установку и изготавливать качественный бетон даже при минусовых температурах», — говорится в сообщении.

Как поясняется, ранее фонд развития промышленности предоставил компании заем в объеме 15,4 млн рублей в рамках проекта частичной модернизации производства бетонного завода. Кроме того, предприятию оказана гарантийная поддержка. В целом бюджет модернизации завода составил 30,9 млн рублей.

Сейчас перед нами стоит задача сокращения строительно-инвестиционного цикла, а любая модернизация производства увеличивает производительность труда.

ООО «Новый бетон» работает с 2018 года, обеспечивает продукцией 20% строительного рынка Иркутска. ГК «Новый город» является одним из крупных застройщиков в Иркутске.

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