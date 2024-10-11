Головное обстановочное судно «Казарка» проекта 3050.1А принято заказчиком

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Государственная комиссия подписала акт приемки головного обстановочного судна проекта 3050.1А «Казарка», построенного в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Судно построено Кингисеппским машиностроительным заводом по заказу ФКУ «Речводпуть». Проект выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота.

Судно пополнит флот Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей.

Ранее в акватории Невы прошли ходовые испытания судна, в рамках которых проверили работоспособность всех механизмов и оборудования, а также подтвердили технические характеристики.

Судно предназначено для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.

Теплоход оборудован новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

Всего в рамках проекта строится 13 судов, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

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