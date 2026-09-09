КМЗ передал заказчику обстановочное судно «Леонид Комаров» проекта 3050.1А
На причале Набережной Камы состоялась торжественная церемония передачи обстановочного судна «Леонид Комаров» проекта 3050.1А, построенного на производственных мощностях военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод». Судно принято Нижнекамским районом водных путей и судоходства для работы на одном из значимых участков Камского бассейна.
Судно построено КМЗ в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути». Его ключевыми задачами станут обслуживание плавучих и береговых навигационных знаков, а также контроль глубин на участке реки Камы от Чайковского до Сарапула. Работа нового теплохода поможет повысить безопасность и надёжность судоходства для грузовых и пассажирских судов.
Постоянным местом базирования «Леонида Комарова» станет Сарапул, а портом приписки определена Пермь. Судно войдёт в состав флота, обеспечивающего содержание навигационной инфраструктуры и безопасную эксплуатацию внутренних водных путей.
Свое имя судно получило в честь Леонида Степановича Комарова — механика земснарядов, посвятившего профессии более 40 лет. Свой путь в отрасли он начал в 1959 году именно в Нижнекамском районе водных путей. Такое название стало знаком уважения к человеку, чья профессиональная биография была неразрывно связана с развитием речного хозяйства региона.
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