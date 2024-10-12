Новости благоустройства территорий

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Частный дом с мостом в Саратовской области

Дом с мостом в Энгельсе от архитектурного бюро SNOU — с мостом, который позволяет скорее наслаждаться взаимодействием со стихией, а не преодолевать ее.

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Лесной бульвар в Протвино

Проект благоустройства Лесного бульвара в городе Протвино — внимательное продолжение эстетики модернистского наследия

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Игровой комплекс «Рыба в водорослях» в Уфе

«Рыба в водорослях» — детская игровая зона, расположенная возле воды в парке у озера «Теплый берег» в уфимском микрорайоне Инорс. Парк открылся в 2024 году к 450-летию Уфы и стал еще одним общественным пространством, спроектированным вместе с жителями и призванным обозначить уникальность конкретного места. В данном случае архитекторы вдохновлялись озером и легендой о соме, который в нем живет.

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Арт миксер

«Миксер» — вторая арт-резиденция, спроектированная Pergaev Bureau для ЯНАО после Нового Уренгоя. В Ноябрьске архитекторы остановились на решениях поярче: снаружи здание привлекает внимание муралом во всю стену, внутри «визуальный голод» жителей Крайнего Севера утоляют насыщенные цвета, чистые геометрические формы и запоминающиеся арт-оъекты.

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Новое поколение детских площадок как средство гармонизации среды

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