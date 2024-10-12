Электробус «Генерал» начал тестовую работу в Томске

© vtomske.ru

Электробус «Генерал» с автономным ходом до 100 километров начали тестировать на улицах Томска. Пассажиры смогут прокатиться на нем, начиная с субботы, 12 октября. В городе электробус пробудет три недели.

Он будет ездить по маршруту троллейбуса № 6 (троллейбусное депо — микрорайон Радужный), но с конца проспекта Фрунзе электробус поедет по улицам Балтийская, Осенняя, Клюева, Иркутский тракт. Далее — до Жилмассива и оттуда на улицу Высоцкого.

Транспорт в рамках тестовых поездок захватит как территорию с контактной сетью, так и без нее. Это позволит электробусу заряжаться во время езды.

Подходит ли Томск для электробусов, станет понятно в ближайшие три недели. Однако, по словам, заместителя директора по развитию ПК «Транспортные системы» Дениса Фролова, троллейбусная инфраструктура в Томске развита хорошо, захватывает основные локации, на конечных станциях есть место, чтобы подзарядиться.

Он уточнил, что электробус также проходил обкатку в других городах. Так, в Нижнем Тагиле «Генерал» ездил в 30-градусный мороз, хорошо показал себя в работе. А в Екатеринбурге летом электробус застал 30-градусную жару, что тоже не стало для него проблемой.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.