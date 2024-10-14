На заводе «Славда» открыли производственную линию по розливу воды в формате 19 литров

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Идти в ногу со временем, постоянно инвестировать в модернизацию производственных процессов, обновлять оборудование, совершенствовать технологии — основные принципы работы группы компаний «Славда» с момента основания предприятия Юрием Михайловичем Серебряковым.

Запуск новой линии формата 19 литров, разработанной совместно с ведущими азиатскими поставщиками — стратегически значимое событие для группы компаний. Оборудование объединило в себе современные инновации и технологии в производстве воды.

Отметим, проектирование линии велось совместно с ведущими техническими специалистами завода «СЛАВДА ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». Особое внимание уделялось высоким требованиям к обработке тары и необходимости включения в производственный процесс системы цифровой маркировки «Честный знак».

Максимальная производительность новой линии выросла более чем в 2 раза и составляет более 1000 девятнадцатилитровок в час. При этом появились дополнительные этапы предварительной обработки бутылей, что позволяет гарантировать высочайший стандарт качества выпускаемой продукции.

На предыдущем оборудовании часть процессов выполнялась вручную, например, надевание на бутыли термоусадочных колпачков и транспортировочных пакетов, укладка бутылок на поддон для дальнейшего хранения и перевозки. На новой линии все эти процессы автоматизированы, что позволит разгрузить операторов линии от монотонного физического труда и сосредоточить их работу на дополнительном контроле качества продукции на каждом участке.

Контроль качества начинается задолго до попадания бутылки на конвейер. Собственная сертифицированная лаборатория завода «СЛАВДА ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» осуществляет еженедельную выездную проверку скважин, отбирая пробы по 25 показателям, и ежедневный контроль автоцистерн и накопительных емкостей для хранения. Кроме того, специалисты строго проверяют качество и соответствие нормативам всех поступающих материалов: пробки, бутылки, этикетки, упаковочной пленки и других.

Каждая партия готовой продукции проходит несколько уровней проверок. Всего за год лаборатория завода проводит более 20 тысяч анализов по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям — по всему объему выпускаемой на заводе продукции.

Розлив осуществляется в бутыли из поликарбоната, который является максимально устойчивым и экологичным материалом для многократного использования.

«Это не просто модернизация, мы построили абсолютно новый цех по производству продукции. Это большая кропотливая работа огромной команды людей. И я благодарю каждого, кто принял непосредственное участие в приобретении, доставке, монтаже и запуске этой новой линии! И хочу пожелать, чтобы она никогда не останавливалась», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков.

Как добавил председатель совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков, модернизация производства позволит увеличить выпуск продукции при неизменном сохранении высочайшего качества. За последние два года группа компаний «Славда» провела масштабное обновление производства на обоих заводах — в городе Владивостоке и п. Горные Ключи.

«Это на самом деле существенный этап развития компании, потому что модернизация — это не просто замена старого на новое, это увеличение качества, мощностей оборудования, современных технологий. Это очередной этап пути развития группы компаний», — сказал он.

«На наших заводах, можно сказать, своего рода интернационал, изучаем опыт и подбираем надежное и качественное оборудование от ведущих мировых производителей от Европы до Азии. Мы продолжаем развивать сотрудничество с китайскими и азиатскими партнерами. В частности, на заводе во Владивостоке уже доказало свою эффективность оборудование китайского производства, установленного на одной из линий около 5 лет назад. В Китае достаточно высокий уровень технологий, большой опыт, наработанный десятилетиями, качество постоянно совершенствуется, ведь большинство заводов известнейших мировых брендов расположено именно там», — подчеркнул Павел Серебряков.

Для почетных гостей была проведена экскурсия по цеху, в ходе которой их познакомили с работой оборудования, показали, какой длинный и технологически выверенный путь проходят вода и оборотные бутыли прежде чем попасть к потребителям.

© primamediamts.servicecdn.ru

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