Резидент ОЭЗ «Липецк» разработал уникальный препарат для защиты растений

Группа компаний «Шанс» получила государственную регистрацию и начинает производство нового гербицида на заводе «Шанс Энтерпрайз» на Елецкой площадке ОЭЗ. Он предназначен для эффективной защиты яровых и озимых зерновых культур от широкого спектра наиболее вредоносных двудольных сорняков.

Препарат получил название Пришанс Супер и будет выпускаться в форме суспензионной эмульсии. Он стал первым в линейке зарегистрированных препаратов, которые разработаны в научно-исследовательском центре ГК «Шанс» и не имеют аналогов на рынке.

Специалисты компании проанализировали возникающие в период вегетации зерновых культур проблемы, учли многочисленные пожелания аграриев и создали продукт для максимально полного и мягкого решения поставленных задач. Благодаря новой комбинации трех действующий веществ (в состав входит хорошо зарекомендовавшая себя комбинация сложного этилгексилового эфира 2,4-Д кислоты и флорасулама, которая дополнительно усилена флуроксипиром) он обладает высокой начальной скоростью воздействия, а также выраженным системным действием, уничтожая в том числе злостные многолетние корнеотпрысковые сорняки (включая вьюнок полевой). Эффективен в широком диапазоне температур и полностью безопасен для последующих культур севооборота.

В сезонах 2025-2026 компания «Шанс» намерена выпустить на рынок более 20 уникальных препаратов разных классов (гербициды, фунгициды, инсектициды), предназначенных для защиты основных сельскохозяйственных культур.

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

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