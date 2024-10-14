В Башкирии открыли уникальный реабилитационный центр для детей

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7 октября в Уфе состоялось открытие Республиканского реабилитационно-образовательного центра «Салют».

Напомним, детское учреждение построили по инициативе руководителя региона на базе бывшего одноимённого санатория в Кировском районе города.

На реализацию проекта направили порядка 2 млрд рублей. Общая площадь зданий «Салюта» — 25,7 тысячи кв. м. Здесь разместили реабилитационный центр на 250 посещений в день, стационары на 120 коек с медицинским блоком, детский центр психоневрологии и эпилептологии, а также школу «Йондоз» на 192 места. Планируется, что всего «Салют» будет обслуживать более 6,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья.

В республике более 20 тысяч «особенных» детей, которым нужно внимание и комфортные условия для развития. Поэтому мы по просьбам родителей приняли решение о строительстве центра «Салют». Это уникальное учреждение. Мы постарались объединить в нём социальную и медицинскую реабилитацию, образовательные и коррекционные программы — сделать так, чтобы дети могли получить здесь всю необходимую помощь. Благодарю строителей и работников центра. Это большой и сложный проект, который мы вместе успешно реализовали. — В республике очень развита инфраструктура работы с «особенными» детьми. Это 36 коррекционных школ, 23 реабилитационных центра. При этом важно, чтобы в Башкортостане было головное учреждение, которое бы аккумулировало лучшие достижения, методики реабилитации и комплексной поддержки семей. «Салют» станет флагманом этой большой и нужной работы, даст возможность нашим детям становиться здоровее и сильнее, увереннее в себе.

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