В Вологодской области открыт расширенный до четырех полос участок трассы А-114

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Речь идет о реконструированном отрезке с 14-го по 35-й км, работы на котором начались в 2020 году. Расширенный с двух до четырех полос движения участок расположен между населенными пунктами Лесково и Стризнево.

Напомним, что в виду высокой загруженности автодороги А-114 на участке Вологда — Череповец в регионе поэтапно реализуется масштабный проект по расширению магистрали. Так, до 2020 года в четырехполосное исполнение перевели 24 км трассы, в 2023 году — ещё 19 км от поселка Шексна до деревни Дор.

Текущий участок имеет общую протяженность 21,5 км. Специалисты здесь выполнили колоссальный объем работ: помимо расширения дороги были разделены встречные потоки барьерным ограждением, устроены новая дорожная одежда и водопропускные трубы, а также проведены комплексные укрепительные работы.

Кроме того, в рамках проекта построили монолитный путепровод, двухуровневую транспортную развязку у посёлка Сосновка, а также возвели арочные мосты через реки Ёма и Пудега. Следует подчеркнуть, что в целях повышения безопасности дорожного движения на участке с высокой интенсивностью движения исключили левоповоротные съезды и выезды.

Реконструируемая дорога обустроена всеми необходимыми техническими элементами: на всём протяжении реконструированного участка функционирует современное наружное освещение, установлены 12 светофоров, новые дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком. Вдоль зон жилой застройки смонтированы шумозащитные экраны. Кроме того, установлены 24 новых автопавильона на остановочных комплексах, устроены тротуары, пешеходные дорожки и перильное ограждение.

*** Протяженность трассы А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в границах Вологодской области составляет 331 км. Дорога соединяет областную столицу и промышленный центр Череповец с Ленинградской областью и является одной из самых загруженных в области: интенсивность движения на ее отдельных участках достигает 38 тыс. автомобилей в сутки.

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