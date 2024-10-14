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Innokentij90 14 октября 2024, 22:17 Транспорт, спецтехника и логистика

В Костромской области воссоздали исторический железнодорожный вокзал.

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 © cdnstatic.rg.ru

Вокзал станции Нерехта был построен в 1887 году по проекту Ефима Бикарюкова. На Ярославско-Костромской ветви железной дороги он был одним из самых интересных памятников. Исторический облик здания воссоздан в результате масштабного ремонта.

Строители укрепили фундамент и стены здания современными материалами, обновили кровлю, оконные и дверные проемы. При этом вокзалу сохранили вид конца XIX века. В частности, фасаду вернули исторический цвет, найденный благодаря колористическим паспортам и архивным документам объекта.

Были восстановлены декоративные элементы, в том числе ставни в русском стиле на окнах. Входную группу, как и прежде, украшает лепнина в виде балясин и колонн, скаты крыши — люкарны. Внутри вокзала воссоздан буфет с уютными столиками. Залы ожидания украшены декоративными элементами и панно с изображением местных достопримечательностей.

Как отмечает Северная железная дорога, сохранение исторического облика сопровождается внедрением современных технологий и цифровых сервисов. Вокзал оснащен системой удаленного управления, позволяющей следить за работой оборудования, корректировать в помещении температуру и следить за безопасностью. На вокзале в Нерехте оборудована детская комната, пассажирам обеспечен бесплатный Wi-Fi, залы оснащены системой ароматизации. Вокзал полностью адаптирован для маломобильных граждан.

В старинном стиле благоустроена привокзальная территория. На платформах установили стилизованное освещение и навигацию, обновили покрытие из природного камня.

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Источник: https://rg.ru/2024/10/14/reg-cfo/po...leznodorozhnyj-vokzal-xix-veka.html

Нерехта, Костромская область, ЖД вокзал, реконструкция
  • artal artal
    15.10.2408:12:11

     © adm44.ru

     © adm44.ru

     © smi44.ru

     © adm44.ru

     © adm44.ru

     © adm44.ru

     © smi44.ru

     © smi44.ru

    Отредактировано: artal~08:17 15.10.24
    #1290483
  • Нет аватара sanfox
    15.10.2415:28:29

    Вроде и площадь у вокзала облагородили. Когда последний раз там ездил были одни ямы…

    #1290513
  • Нет аватара oaroma
    15.10.2421:37:10

    Радиаторы — отпад!!!

    #1290536
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