В Москве после реконструкции открыли пять детских поликлиник

Innokentij90 14 октября 2024, 22:25 Медучреждения
В Москве после реконструкции открыли пять детских поликлиникСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Пять детских поликлиник открылись после реконструкции в разных районах столицы. На Веерной улице первых пациентов принял обновленный филиал поликлиники № 30.
Капитальный ремонт там удалось закончить менее чем за год. Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием, включая аппараты УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологические и физиотерапевтические приборы, а также устройства для хирургического кабинета и функциональной диагностики.
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Innokentij90