В Москве после реконструкции открыли пять детских поликлиник

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Пять детских поликлиник открылись после реконструкции в разных районах столицы. На Веерной улице первых пациентов принял обновленный филиал поликлиники № 30.

Капитальный ремонт там удалось закончить менее чем за год. Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием, включая аппараты УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологические и физиотерапевтические приборы, а также устройства для хирургического кабинета и функциональной диагностики.

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