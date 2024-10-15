Сдано прогулочное судно на электрическом ходу «Канарейка» проекта ЕМ2108 «Мойка 2.0»

В Санкт-Петербурге завершена постройка прогулочного судна на электрическом ходу «Канарейка» проекта ЕМ2108 «Мойка 2.0».

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Экологичное судно на электротяге предназначено для внутригородских прогулочно-экскурсионных перевозок по Неве и каналам.

Небольшие габариты — длина 16,5 метров, ширина — 4 метра, высота — 2,45 метра — делают его маневренным, что особенно важно при эксплуатации на внутригородских водных маршрутах. «Мойка 2.0» может вместить до 40 пассажиров. Ее максимальная скорость в 13 км/ч оптимальна для речных прогулок. Заряда аккумуляторных батарей хватит на целый день автономной работы. Еще одно преимущество — более низкие эксплуатационные расходы. По расчетам специалистов, для электрического судна затраты на протяжении 15 лет будут ниже на 250%, чем на обслуживание и заправку дизельного.

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