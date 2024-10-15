На российский рынок вышел грузовик «Валдай 8» с двигателем «Евро-5»

© www.autostat.ru

Группа компаний «Современные транспортные технологии» объявила о начале продаж среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай 8» с двигателем экологического класса «Евро-5». Как сообщает пресс-служба ГК «СТТ», дизельный мотор объемом 2,5 литра принадлежит семейству G 2.5 в модификации G51B. Он имеет мощность 149,6 л.с. и крутящий момент 420 Нм.

Обновленный двигатель соответствует самым строгим нормам по токсичности отработавших газов. Это достигается за счет внедрения турбокомпрессора с электронным управлением и системы рециркуляции отработавших газов (EGR) в сочетании с каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром. Отмечается, что повышение экологического стандарта мотора не потребовало дополнительных эксплуатационных затрат.

Модернизированный двигатель сохранил прежнюю массу и низкий уровень шума при работе. Это стало возможным за счет внедрения ременного привода ГРМ и гидрокомпенсаторов в клапанном механизме. Кроме этого, высокий запас прочности обеспечивают чугунный блок цилиндра и кованый стальной коленвал. Головка блока цилиндра изготовлена из алюминия и способна быстро прогреваться, позволяя работать в суровых климатических условиях. Высокий КПД двигателя и снижение расхода топлива достигается путем топливного оборудования с давлением впрыска 2 000 бар.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в конце лета начались продажи среднетоннажного грузовика «Валдай 12». Бескапотный грузовик оснащен дизельным мотором ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра мощностью 169 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈