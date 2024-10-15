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d-tatarinov 15 октября 2024, 14:43 Транспорт, спецтехника и логистика

На российский рынок вышел грузовик «Валдай 8» с двигателем «Евро-5»

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 © www.autostat.ru

Группа компаний «Современные транспортные технологии» объявила о начале продаж среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай 8» с двигателем экологического класса «Евро-5». Как сообщает пресс-служба ГК «СТТ», дизельный мотор объемом 2,5 литра принадлежит семейству G 2.5 в модификации G51B. Он имеет мощность 149,6 л.с. и крутящий момент 420 Нм.

Обновленный двигатель соответствует самым строгим нормам по токсичности отработавших газов. Это достигается за счет внедрения турбокомпрессора с электронным управлением и системы рециркуляции отработавших газов (EGR) в сочетании с каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром. Отмечается, что повышение экологического стандарта мотора не потребовало дополнительных эксплуатационных затрат.

Модернизированный двигатель сохранил прежнюю массу и низкий уровень шума при работе. Это стало возможным за счет внедрения ременного привода ГРМ и гидрокомпенсаторов в клапанном механизме. Кроме этого, высокий запас прочности обеспечивают чугунный блок цилиндра и кованый стальной коленвал. Головка блока цилиндра изготовлена из алюминия и способна быстро прогреваться, позволяя работать в суровых климатических условиях. Высокий КПД двигателя и снижение расхода топлива достигается путем топливного оборудования с давлением впрыска 2 000 бар.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в конце лета начались продажи среднетоннажного грузовика «Валдай 12». Бескапотный грузовик оснащен дизельным мотором ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра мощностью 169 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.

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Источник: https://www.autostat.ru/news/58668

Нижний Новгород
  • Badassgoliath Badassgoliath
    15.10.2415:21:54

    дизельный мотор объемом 2,5 литра принадлежит семейству G 2.5

    А насколько эти двигатели сейчас локализованы?

    #1290512
    • Clausson Clausson
      16.10.2400:53:06

      Степень локализации изначально была очень высокой ибо изготавливается он на новом литейном заводе ГАЗа. А объявленная цель ГАЗа не зависеть в производстве двигателей ни от каких иностранных поставщиков. Новый литейный — завод уникальный, от начала формовки до окончания заливки детали уходит примерно одна минута, и так 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

      Понятно, что пока какая степень не локализованных узлов еще сохраняется. Но все основные агрегаты, как говорят, отечественные.

      #1290551
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