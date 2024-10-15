«Кургандормаш» открыл новую площадку по производству погрузчиков за 1 млрд рублей

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В Кургане открыли новую производственную площадку предприятия «Кургандормаш». Общая сумма затрат составила более 1 млрд рублей.

Руководство предприятия «Кургандормаш» приняло решение расширить производственные мощности, линейку своей продукции и увеличить количество рабочих мест. С этой целью в 2023 году решено было создать новый завод ООО «ИТМ Силовые трансмиссии» на территории бывшего завода ЖБИ-2 на проспекте Машиностроителей в Кургане площадью более 10 тысяч квадратных метров.

15 октября, в торжественной обстановке новое производство открыли

— В планах проекта начиная с этого года намечено организовать серийный выпуск погрузчика ТЕРМИТ-1000 с годовым объемом производства не менее 400 единиц в год и фронтального электрического погрузчика МЭП-1000 — не менее 100 единиц в год, а также фронтального погрузчика с телескопической стрелой и ломающейся рамой ММП-1500, лапового снегопогрузчика КЗДМ-206, ведущих конических и цилиндрических мостов для мини-техники, — рассказали в пресс-службе «Кургандормаша».

Производство основывается на базе собственных разработок компании, уточнили на предприятии.

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