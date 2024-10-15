«Калашников» запустил серийное производство гемостатических бинтов собственной разработки

© kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» запустил серийное производство стерильного гемостатического бинта с рентгеноконтрастной полосой нового, третьего, поколения собственной разработки, созданного на основе каолина.

Доказанная эффективность изделия при остановке артериального кровотечения — 88%, что на сегодняшний день является лучшим показателем на отечественном рынке.

Производственные мощности концерна «Калашников» позволяют выпускать от 150 000 бинтов в месяц или 1 800 000 в год. Такое количество полностью закроет потребности Министерства обороны РФ, а также гражданского сегмента рынка.

Проведенные испытания доказали, что применение бинта от «Калашникова» дает наименьший процент повторных кровотечений в течение 30 минут, порождает меньше очагов воспаления на этапе первичной хирургической обработки и осложнений на госпитальном этапе, подходит для остановки полостных кровотечений и может безопасно находиться в ране более 24 часов.

Действующее вещество — каолин — не вызывает термического, токсического и иного воздействия на рану, в том числе не изменяет ее pH. Длина бинта «Калашников» равна 3,75 м, что обусловлено характером ранений в зоне СВО и мировым опытом применения гемостатических бинтов.

Гемостатический бинт успешно прошел все необходимые испытания в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны России и получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № 2024/22443 от 18.04.2024 г. Бинт рекомендован ко включению в индивидуальные и групповые аптечки военнослужащих, а также в аптечки «скорой помощи».

Гемостатический бинт на основе каолина с рентгеноконтрастной полосой разработан концерном в рамках реализации НИР по созданию боевой экипировки военнослужащего III поколения «Легионер». В ее состав войдет индивидуальная аптечка первой помощи, укомплектованная, среди прочего, гемостатическим бинтом.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈