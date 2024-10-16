Крупнейшая доменная печь в Европе запущена после ремонта

«Северсталь » заявила о завершении ремонта доменной печи Череповецкого металлургического комбината, которая является крупнейшей в Европе. Одновременно на центральном узле доменной печи и в здании воздухонагревателя в период ремонта работало по 2000 человек.

ремонт длился несколько месяцев © vo.rbc.ru

По словам генерального директора дивизиона Северсталь «Российская сталь» и ресурсных активов Евгения Виноградова , доменная печь № 5 — уникальный объект отечественной металлургии, крупнейшая печь в Европе. Высота в верхней точке комплекса доменной печи — 105 метров. Полный объем агрегата составляет 5,5 млн тонн.

«Силами „Треста Коксохиммонтаж“ выполнен ремонт блока воздухонагревателей, в том числе — торкретирование воздуховодов и газоходов, ремонт огнеупорной футеровки воздухонагревателей и дымового борова. Полностью заменена система охлаждения четырех воздухонагревателей, часть трубопровода холодного дутья, газопровода чистого и смешанного доменного газа, газопровода природного газа, площадки обслуживания на блоке воздухонагревателей. Для проведения ремонтных работ КХМ привлекал до 250 квалифицированных специалистов, которые трудились в круглосуточным режиме в две смены», — сообщает пресс-служба КХМ.

Все работы были выполнены в срок согласно графику. Как уточнил директор дирекции «КХМ Череповец» Алексей Бачурин, основная задача капитального ремонта заключалась в обеспечении высокой надежности и производительности объекта, от которого зависят как объемы производства, так и себестоимость выпускаемой продукции. Для выполнения всего комплекса работ было привлечено три 750-тонных крана, а также более 50 кранов меньшей грузоподъемности.

В настоящее время доменная печь № 5 уже выдает чугун.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈