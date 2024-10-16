В ОДК для производства авиадвигателей используют уникальное российское оборудование

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На производственном комплексе «Салют» Объединённой двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех начала работу новая отечественная машина контактной точечной сварки. Оборудование создано специально для ОДК. Оно позволяет сделать быстрее и проще процесс соединения деталей роторных узлов и корпусов авиадвигателей.

Машина контактной точечной сварки применяется на московском предприятии ПК «Салют» для нанесения сварных сотовых уплотнений на детали авиационных двигателей. Они необходимы для создания оптимального расстояния между вращающейся частью двигателя и его корпусом. Использование сотовых уплотнений снижает износ деталей и повышает эксплуатационные характеристики силовой установки.

«Новая установка позволяет упростить и ускорить подготовку деталей авиационных двигателей. Она способна заменить две сварочные машины, на которых раньше выполнялась подготовка сотовых уплотнений. С её помощью специалист может закреплять уплотнения на корпусе за одну операцию, значительно сокращая время изготовления каждой детали. Запуск в работу уникального современного оборудования — это пример успешной реализации программы по развитию ПК „Салют“, направленной на увеличение производственных мощностей», — подчеркнул руководитель ПК «Салют» Алексей Громов.

Установка не имеет отечественных аналогов, а зарубежные не обладают нужным функционалом. Машина контактной точечной сварки создана по заказу московского предприятия. Специалисты компании из Псковской области разработали ее на основе требований, которые сформировали инженеры ПК «Салют». Главная особенность установки — специальные токопроводящие губки, которые позволяют надёжнее закреплять сотовые уплотнения и одновременно производить их сварку.

Обновление оборудования — это один из этапов модернизации технологических цепочек, которые будут внедрены в работу крупнейшего центра авиационного двигателестроения в Москве. Его формирование завершится в 2025 году после объединения двух столичных предприятий: ПК «Салют» и ММП имени В.В. Чернышева, которое также входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха.

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