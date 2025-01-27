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Innokentij90 27 января 2025, 13:23 187 Модернизация

ПК «Салют» создал линию с новыми отечественными установками электронно-лучевой сварки

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 © mashnews.ru

Новые отечественные установки применяются для электронно-лучевой сварки корпусов и роторных деталей авиационных двигателей из тугоплавких металлов, которая проводится в вакууме. Установки позволяют за цикл вакуумирования обрабатывать до шести деталей и обеспечивают высокое качество сварных соединений.

На «Салюте» продолжается масштабная работа по модернизации оборудования и увеличению производственных мощностей, рассказал руководитель ПК «Салют» Алексей Громов.

«Установка нового современного оборудования способствует увеличению темпов изготовления деталей авиационных двигателей. Большую эффективность показало объединение нескольких установок электронно-лучевой сварки в одну производственную линию. Благодаря этому больше не нужно тратить время на настройку каждой установки отдельно, что позволит оптимизировать и ускорить технологический процесс».

Помимо установок электронно-лучевой сварки в цехах московского предприятия установлены новые фрезерные обрабатывающие центры, заточные станки с программным управлением, установки плазменного напыления и контрольно-измерительные машины. Модернизация станочного парка обеспечит высокий уровень производственных мощностей ПК «Салют».

В 2025 году завершится процесс объединения производственного комплекса «Салют» с другим столичным предприятием — ММП имени В.В. Чернышева, которое также входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха. В результате будет создан крупнейший центр авиационного двигателестроения в Москве.

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Источник: https://mashnews.ru/pk-salyut-sozda...ami-elektronno-luchevoj-svarki.html

импортозамещение, электронно-лучевая сварка, сварка корпусов, сварка роторных деталей, ПК «Салют»
  • Nelton Nelton
    27.01.2520:41:20

    Новость по заголовку не очень выделяется, однако — речь о новом крупном центре ОДК на Соколиной горе в Мск, который, получается, уже не только во многом достроили, но уже и оснастили оборудованием.

    инвестиции заявлялись 35 млрд р.

    Комплекс станет одним из крупнейших промышленных центров столицы, где будут работать более 13 тысяч человек. В четырех корпусах нового промышленного объекта Объединенная двигателестроительная корпорация развернет производство комплектующих для ряда самолетных двигателей ТВ7-117СТ-01/02, ПД-14, ПД-8 и вертолетных — ВК-650 В, ВК-1600 В. Здесь также разместится Центр аддитивных технологий, где будут создаваться детали с геометрией, недоступной при традиционных видах обработки.

    #1296072
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.01.2521:49:06

    Добавлю что в области электронно-лучевой сварки Россия мировойй лидер.

    В прошлом году одна из госпремий была присуждена за работы в этой области.

    #1296074
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