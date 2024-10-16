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Kотенко Cергей 16 октября 2024, 20:55 Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый свинокомплекс запущен в Рязанской области

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 © www.apkholding.ru

ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию свинокомплекс «Моловский в Кораблинском районе Рязанской области.

Заселение свинокомплекса началось в декабре 2023 года. К настоящему времени помещения заселены на 70%, поголовье превысило 50 тыс. голов.

Полностью заполнены участки воспроизводства, репродукции и доращивания, доукомплектовывают секции откорма. Первый опорос прошёл 16 мая. Поставлять свинину на мясоперерабатывающий завод, принадлежащий ГК, предприятия начнут в ноябре.

Вывести комплекс на полную мощность планируется в декабре этого года.

Инвестиции в проект можно оценить в 4-5 млрд рублей.

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Источник: https://www.apkholding.ru/press-tse...lasti-vyydut-na-polnuyu-moshchnost/

свиноводство, сельское хозяйство, ГК "Агропромкомплектация", Рязанская область
  • Нет аватара termometrix
    16.10.2421:49:55

    + Побольше бы таких объектов!

    «Объем производства свинины в России к 2030 году увеличится до 7,1 млн тонн

    Производство свинины в России к 2030 году превысит отметку в 7 млн тонн. Такой прогноз сделал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, выступая на первом генетическом форуме «Прогресс генетики и современные технологии в свиноводстве».

    https://www.mya...o-7-1-mln-tonn/

    Еще одной тенденцией развития свиноводства на ближайшие годы станет автоматизация рутинных процессов и использование искусственного интеллекта (AI).

    «Например, робот-инспектор собирает данные по привесу и оценивает общее состояние поголовья. Комплекс интеллектуального кормления контролирует индивидуальную выдачу корма свиноматкам в зависимости от их физиологического состояния. Система мониторинга позволяет моментально оповещать персонал, если животному нужна помощь», — рассказал директор по производству предприятия Андрей Василевский.

    Он отметил, что применение автоматизированных систем управления свинокомплексом позволяет усилить контроль за состоянием поголовья и снизить потери стада, а также частично решить проблему нехватки кадров.

    Отредактировано: termometrix~22:10 16.10.24
    #1290629
  • Нет аватара termometrix
    16.10.2422:14:59

    Потребление свинины в Польше составляет более 53 кг мяса на человека.

    В России около 34 кг на душу населения.Значит есть куда расти,можно развивать и экспорт.Нужно увеличить производство свинины до 8 млн т. в год.

    Свинина-самое энергоэффективное мясо,в смысле, затраты на единицу калории выпуска.

    Вместе с говядиной -самое питательное мясо.Стратегическая еда.

    #1290630
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