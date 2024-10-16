Новый свинокомплекс запущен в Рязанской области

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ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию свинокомплекс «Моловский в Кораблинском районе Рязанской области.

Заселение свинокомплекса началось в декабре 2023 года. К настоящему времени помещения заселены на 70%, поголовье превысило 50 тыс. голов.

Полностью заполнены участки воспроизводства, репродукции и доращивания, доукомплектовывают секции откорма. Первый опорос прошёл 16 мая. Поставлять свинину на мясоперерабатывающий завод, принадлежащий ГК, предприятия начнут в ноябре.

Вывести комплекс на полную мощность планируется в декабре этого года.

Инвестиции в проект можно оценить в 4-5 млрд рублей.

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