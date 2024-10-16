На первой в России цифровой верфи дан старт монтажа гибридной сварочной установки

На Онежский судостроительно-судоремонтный завод (ССЗ) направлена монтажная бригада, в состав которой входят специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Они займутся завершением монтажа и запуском в эксплуатацию гибридной лазерно-дуговой сварочной установки.

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Состав оборудования для сварки включает 6-метровый трек с роботом для сварки сложных конструкций, одно- и двухосевые вращатели, 12-киловаттный лазер, источник сварочного тока, стойку управления и комплект сварочных столов.

Новая установка позволит судостроительному заводу значительно повысить производительность, сообщили в пресс-службе университета РИА «Новости». «Мы находимся на пороге внедрения гибридной сварки не просто на судостроительном предприятии, а на первой цифровой верфи России. Мы надеемся, что проект будет запущен в четвертом квартале этого года», — отметил заместитель директора Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ Вячеслав Осипов.

Напомним, что первыми в судостроении гибридную лазерно-дуговую сварку стали применять европейские верфи, строящие пассажирские лайнеры. В России эта технология известна давно, однако отечественные судостроители начали проявлять к ней активный интерес лишь в последние несколько лет. Ранее Вячеслав Осипов в интервью Корабел.ру объяснял, что сдерживало внедрение этой технологии.

«Стоимость лазерного оборудования значительно выше, чем дугового, что, конечно, затрудняло внедрение гибридной сварки в России. Также одним из препятствий было отсутствие одобрения этой технологии Российским морским регистром судоходства (РМРС)», — отметил он.

Согласно информации пресс-службы университета, специалисты научно-образовательной лаборатории СПбГМТУ по заказу РМРС разработали требования для лазерной и лазерно-дуговой сварки при изготовлении судовых конструкций. С первого января следующего года эти изменения будут внесены в нормативную документацию.

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