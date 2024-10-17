Ход строительства многофункционального концертного комплекса в «Сириусе»

© siriusmag.ru

Возводить в «Сириусе» многофункциональный концертный комплекс, спроектированный Андреем Литвиновым, начали в 2020 году. Здание, которое выросло рядом с железнодорожным вокзалом Олимпийского парка, еще только строится, но уже бросается в глаза своими необычными формами. По задумке петербургского архитектора, сложная геометрия фасадов и комбинированная отделка будут менять восприятие объекта в зависимости от погоды и времени суток. Когда рабочие завершат остекление и архитектурная подсветка начнет работать, с улицы станут видны внутреннее оформление и интерьеры фойе.

Технические характеристики строящегося концертного комплекса:

Общая площадь здания — 48 942 м2

Максимальная высота здания — 51 м

Этажи — 11

Главный зал — 1200 мест

В комплексе будут два концертных зала (Главный и Малый), оснащенные особыми театрально-техническими системами, которые будут смонтированы при поддержке специалистов немецкой компании Kunkel Consulting — она модернизировала сценическое оборудование главной сцены Большого театра. Также в здании будут репетиционные помещения (зал репетиций балета, зал для репетиций оркестра, универсальный репетиционный зал), музыкальная и литературная гостиные с библиотекой, а еще огромный вестибюль площадью 1700 м2, который можно превратить в музейно-выставочное пространство.

Проект комплекса:

© siriusmag.ru

© siriusmag.ru

© siriusmag.ru

Главный зал может становиться филармонией или театром. Для отделки стен используют специализированные рельефные панели из гипса и массива древесины, у потолка будет звукоотражающая рельефная поверхность. Акустическая концепция помещения разработана совместно с компанией Nagata Acoustics под руководством всемирно известного консультанта по акустике Ясухисы Тойоты. В числе его работ — проекты Концертного зала Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и Центра искусств Ричарда Фишера в Нью-Йорке. В Главном зале будет перемещаемая оркестровая раковина, которая позволит трансформировать пространство, превращая его в театр или в концертный зал. В постановках может использоваться проекционное оборудование, аудиовизуальные системы, спецэффекты с учетом особенностей современной сценографии.

© siriusmag.ru

© siriusmag.ru

Малый зал подойдет для камерной инструментальной и вокальной музыки. Там собираются установить орган.

Зал репетиций оркестра предназначен для разных по составу музыкальных коллективов, поэтому в помещении предусмотрена возможность подстраивать акустические параметры.

В Зале репетиций балета для нужной акустики будет звукопоглощающая облицовка стен и потолка. А верхний слой пола в этом прямоугольном помещении сделают из специального балетного линолеума.

Универсальный зал задуман для репетиций творческих коллективов и для мини-спектаклей.

© siriusmag.ru

© siriusmag.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈