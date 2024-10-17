КМЗ передал заказчику обстановочное судно «Кречет» проекта 3050.1А

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Государственная комиссия подписала акт приемки обстановочного судна «Кречет» проекта 3050.1А, построенного в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Судно пополнит флот Администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей.

Судно предназначено для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн. Автономно теплоход может ходить шесть дней.

Ранее в акватории Невы прошли ходовые испытания судна, в рамках которых проверили работоспособность всех механизмов и оборудования, а также подтвердили технические характеристики, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Также в октябре текущего года головное обстановочное судно проекта 3050.1А «Казарка» передано Администрации Волго-Балтийского бассейна.

Напомним, всего в рамках проекта строится 13 судов. Все они будут поставлены для работы в Камском бассейне, Канале имени Москвы, Двинско-Печорском бассейне, Волго-Балтийском бассейне, Енисейском бассейне, Волго-Донском бассейне, Байкало-Ангарском бассейне, Обь-Иртышском бассейне, по два судна отправятся в Ленский и Амурский бассейны внутренних водных путей.

Строительство ведет «Кингисеппский машиностроительный завод» по заказу ФКУ «Речводпуть». Проект выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота.

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