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termometrix 17 октября 2024, 18:37 Спортивные объекты

В Уфе открылся Дворец фехтования

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 © resbash.ru

Уфимский дворец фехтования построен и оборудован по современным стандартам. В будущем здесь планируется проведение состязаний республиканского, всероссийского и международного уровней.

Новый спортивный комплекс имеет площадь 6287 квадратных метров. В нем четыре зала и 28 фехтовальных дорожек.

 © s3.ezgif.com

 © resbash.ru

 © resbash.ru

 © resbash.ru

 © resbash.ru

 © resbash.ru

 © resbash.ru

 © resbash.ru

 © resbash.ru

 © resbash.ru

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Источник: https://resbash.ru/news/sport/2024-...novaniya-tsentr-fehtovaniya-3970772

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