В Уфе открылся Дворец фехтования

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Уфимский дворец фехтования построен и оборудован по современным стандартам. В будущем здесь планируется проведение состязаний республиканского, всероссийского и международного уровней.

Новый спортивный комплекс имеет площадь 6287 квадратных метров. В нем четыре зала и 28 фехтовальных дорожек.

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© resbash.ru

© resbash.ru

© resbash.ru

© resbash.ru

© resbash.ru

© resbash.ru

© resbash.ru

© resbash.ru

© resbash.ru

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