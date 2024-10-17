В Уфе открылся Дворец фехтования

termometrix 17 октября 2024, 18:37 Спортивные объекты
В Уфе открылся Дворец фехтованияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Уфимский дворец фехтования построен и оборудован по современным стандартам. В будущем здесь планируется проведение состязаний республиканского, всероссийского и международного уровней.
Новый спортивный комплекс имеет площадь 6287 квадратных метров. В нем четыре зала и 28 фехтовальных дорожек.
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