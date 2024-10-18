В Якутии ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода

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В Якутии в четверг ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода общей стоимостью свыше 1,5 миллиарда рублей. Открытие объектов приурочили к заливке первой сваи под опоры Ленского моста. Мосты построены через реки Ольчан на автодороге «Яна», Куйдусун на дороге «Оймякон», Хатынг-Юрях на трассе «Кобяй» и Чуоналыр на дороге «Анабар». Все объекты возведены по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели из бюджета выделено свыше 1,5 миллиарда рублей

Общая протяженность составила 474 погонных метра, подходов к ним — 2,5 км. За этими сухими цифрами, безусловно, стоит труд множества людей… с их появлением открываются возможности для развития наших территорий и, самое главное, повысится качество жизни людей.

В Кобяйском районе мост через реку Хатынг-Юрях обеспечит круглогодичную транспортную доступность села Кобяй к федеральной дороге «Вилюй». Жители смогут беспрепятственно добираться через нее в столицу республики. Будет обеспечена наземная доставка грузов первой необходимости в любое время года. Также открывается доступ к месторождениям полезных ископаемых, что влечет за собой социально-экономическое развитие территории.

© ria.ru

С промышленным развитием связан и мостовой переход через реку Ольчан в Томпонском районе, который сдан раньше планируемого срока. Объект свяжет автомобильную дорогу регионального значения «Яна» с федеральной трассой «Колыма». По данному маршруту осуществляется северный завоз в Верхоянский и Усть-Янский улусы Якутии, а также доставка грузов к месторождению «Прогноз».

Мостовой переход через реку Чуоналыр тоже, как и мостовой переход через реку Хатынг-Юрях, выходит на трассу «Вилюй». Это единственная дорожная артерия, соединяющая северные площадки «Алросы» с Мирным и Ленском. Она играет ключевую роль в обеспечения нормального функционирования Удачнинского и Айхальского ГОКов. Обеспечивается доставка продовольствия и материалов в город Удачный и поселок Айхал.

Мост через реку Куйдусун в Оймяконском районе возведен взамен разрушенного во время паводка деревянного моста. С его строительством отрывается круглогодичное сообщение между селами Томтор и Орто-Балаган, появляется выход к федеральной дороге «Колыма». Объект также дает возможности для туристического развития «Полюса холода».

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