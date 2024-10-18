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termometrix 18 октября 2024, 13:53 Детские сады и школы

В Дмитрове после капремонта открылся главный корпус Дмитровского техникума

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Источник: https://mosobl.er.ru/activity/news/...avnyj-korpus-dmitrovskogo-tehnikuma

образование, модернизация, Московская область
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